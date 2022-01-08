Названа предварительная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане

По итогам противостояния с террористическими элементами в Казахстане подсчитан понесенный материальный ущерб. На 21:00 пятницы, 7 января, он предварительно оценивается в 87,2 миллиарда казахстанских тенге. Значительная сумма ущерба приходится на город республиканского значения Алма-Ата - 85,8 миллиарда тенге. Согласно текущему курсу, сумма составляет порядка 14,7 миллиарда рублей.

Приводятся цифры о 848 пострадавших субъектах бизнеса и 1021 объекте в десяти регионах Казахстана. Из них на город Алма-Ата приходится 789 субъектов бизнеса и 950 объектов. Об этом сообщает издание «Atameken Business - Новости Казахстана» в своем Telegram-канале.

Ранее казахстанские власти с утра пятницы начали рассылать телефонные сообщения предпринимателям об оказании поддержки их бизнесу, пострадавшему при погромах. СМС рассылались по причине проблем с интернетом по всей республике.