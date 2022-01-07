Казахстанские власти пообещали поддержку пострадавшим бизнесам

В Казахстане власти начали рассылать телефонные сообщения предпринимателям об оказании поддержки их бизнесу, пострадавшему при погромах. СМС рассылались по причине проблем с интернетом по всей республике. Сообщения стали поступать с утра пятницы.

«Казахстанским бизнесменам обещают помочь – они получили СМС-ки от Акорды (президентской администрации). "Уважаемые предприниматели! Государство окажет поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате действий экстремистов", - говорится в рассылке», - сообщает Sputnik Казахстан.

Сообщается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать меры по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в Алма-Аты и других регионах, пострадавшим в ходе протестных беспорядков и актов мародерства.

Ранее в Нур-Султане был восстановлен доступ к проводному интернету. При этом мобильный интернет в городе по-прежнему не функционирует на фоне беспорядков.