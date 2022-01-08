Около 170 казахстанцев «застряли» в аэропортах РФ

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев заявил, что около 170 граждан Казахстана «застряли» в транзитной зоне аэропортов России.

«На вчерашний день где-то было около 170 человек. Конечно, на самом деле, количество больше намного. Билеты-то заранее были раскуплены. Потом многие выбирают Россию в качестве транзита, думают, что через Россию получится вернуться», - сообщил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что беспорядки в Казахстане направлены на подрыв его целостности. Он также добавил, что российская сторона окажет содействие по восстановлению нормальной жизни в соседней республике.