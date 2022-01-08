Подводники Севфлота отточат навыки подледного плавания на АПЛ в Арктике

Экипажи атомных подводных лодок Северного флота пройдут теоретическую и практическую подготовку по подледному плаванию в течение учебного периода, сообщили в пресс-службе СФ.

Отмечается, что особое внимание работе подо льдом будет уделено при совершенствовании военно-морской выучки экипажей соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.

Также в зимнем периоде обучения на базе подводных сил флота состоится учебно-методический сбор , где будет собран весь передовой опыт применения АПЛ подо льдами в Арктике.

В прошлом году три АПЛ Севфлота отработали одновременное всплытие в арктических льдах в районе северных островов архипелага Земля Франца-Иосифа в рамках комплексной экспедиции ВМФ России «Умка-2021».

Помимо этого, в декабре экипаж одного из атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения отработал практическую стрельбу торпедой с целью создания полыньи для всплытия во льдах Арктики.

Напомним, комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» завершилась в апреле прошлого года. Особенно она запомнилась тем, что первый раз в истории не только российского, но и советского флота из подо льда всплыли сразу три атомные подводные лодки.

Кроме того, в ходе экспедиции в точке, близкой к Северному полюсу, самолеты МиГ-31 совершили дозаправку в воздухе.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Вадим Михеев