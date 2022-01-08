В МИД РФ посоветовали США «поднять себе настроение» перед переговорами в Женеве

Вашингтону следует каким-то образом «поднять себе настроение», если американская сторона не чувствует оптимистичного настроя на предстоящие переговоры с Россией по вопросам безопасности в Женеве. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом», - сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга заявил, что американская сторона не настроена оптимистично на переговоры по безопасности с Россией. По его словам, Вашингтон будет оценивать именно «действия Кремля, а не публичные комментарии».