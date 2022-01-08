Вашингтон считает возможным договориться с РФ о неразмещении ракет на Украине

В Вашингтоне не планируют размещать наступательные ракетные вооружения на территории Украины. Кроме того, США считают возможным достижение соглашений с российской стороной по этому вопросу, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Россия заявляет, что чувствует угрозу в перспективе размещения на Украине наступательных ракетных систем. Как сказал президент Байден президенту Путину, у США нет намерений так поступать. Так что это один из вопросов, где мы, возможно, придем к взаимопониманию, если Россия готова принять на себя встречные обязательства», - передает РИА Новости его слова с телефонного брифинга.

Также представитель администрации США отметил, что Вашингтон готов обсудить с Россией возможность ограничения масштабов военных учений, включая стратегические бомбардировщики.