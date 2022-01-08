В стране и мире Авиаотряд Роскосмоса доставил 30 студентов и курсантов военных вузов из Байконура в Москву Елизавета Потейчук Студенты и курсанты военных вузов провели на Байконуре новогодние каникулы. © Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Из Байконура в Москву авиаотряд Роскосмоса доставил 30 студентов и курсантов военных вузов, которые провели там новогодние каникулы. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, самолетом госкорпорации курсанты Военно-космической академии им. Можайского, Ярославского высшего военного училища ПВО, Военно-медицинской академии имени Кирова и Военной академии связи имени Буденного Санкт-Петербурга, Высшего военного авиационного училища Краснодара, Военно-учебного научного центра Воронежа, студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Оренбургского госуниверситета, университета «Синергия» из Москвы доставлены в терминал «Внуково-Космос». Ранее специалисты холдинга «Российские космические системы», входящего в состав корпорации «Роскосмос», представили проект солнечной космической электростанции. Комплекс предназначен для передачи звездной энергии на Землю. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика