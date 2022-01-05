«Роскосмос» разработал проект космической электростанции

Специалисты холдинга «Российские космические системы», входящего в состав корпорации «Роскосмос», представили проект солнечной космической электростанции. Комплекс предназначен для снабжения электроэнергией труднодоступных районов Земли.

Установка состоит из двух модулей. Первый - беспилотный космический корабль, собирающий энергию Солнца. Второй - система антенн, которая будет принимать энергию. Также сообщается, что корабль может передавать накопленную энергию спутникам.

«В связи истощением природных ресурсов Земли остро встает задача нахождения альтернативных источников энергии. В атмосфере нашей планеты солнечные лучи рассеваются и почти полностью теряют свою энергоэффективность. Однако в открытом космосе КПД использования солнечной энергии превосходит в десятки раз. Она может быть преобразована в лазерный луч и с минимальной энергопотерей передана на Землю», - говорится в сообщении инженера-исследователя отделения разработки перспективной аппаратуры РКС Марии Барковой на сайте «Роскосмоса».

Ранее директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказал о наиболее интересных космических программах России в 2022 году. По его словам, в этом году планируется запуск аппарата «ЭкзоМарс», который отправится к Красной планете для поисков источников метана и, возможно, каких-либо форм жизни.