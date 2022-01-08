Трое военных ВС Турции погибли в результате взрыва на юго-востоке страны

В министерстве обороны Турции сообщили, что в результате взрыва на юго-востоке республики погибли не менее трех турецких военнослужащих.

«Трое наших военных погибли в результате взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в районе Акчакале провинции Шанлыурфа», - цитирует ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили российские предложения по гарантиям безопасности в ходе телефонного разговора. Более того, главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Москвой и Анкарой.