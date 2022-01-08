Умерла серебряный призер ОИ-80 в лыжных гонках Нина Рочева

В министерстве физической культуры и спорта Республики Коми сообщили, что скончалась серебряный призер Олимпийских игр 1980 года лыжница Нина Рочева. Трехкратная чемпионка Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР умерла в возрасте 73 лет.

«Кроме славных спортивных достижений, для всех нас Нина Петровна запомнится своей добротой, чуткостью, скромностью и отзывчивостью. Ее усердие и целеустремленность позволили добиться высоких достижений в профессиональной карьере. В семье она была надежной опорой, всегда готовая помочь и поддержать», - сказано в сообщении на сайте министерства.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев в интервью «Звезде» прокомментировал победу российских лыжниц впервые за 17 лет в Кубке мира. По его словам, тренерскому штабу пришлось сильно понервничать на протяжении всей эстафеты. Однако результат оказался впечатляющим.