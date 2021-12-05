«Пришлось понервничать»: тренер оценил победу женской сборной РФ по лыжным гонкам впервые за 17 лет

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев в интервью «Звезде» прокомментировал победу российских лыжниц впервые за 17 лет на эстафете 4х5 в рамках Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Напомним, в воскресенье, 5 декабря, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Наталья Непряева и Татьяна Сорина пробежали дистанцию за 41 минуту 19 секунд. Первые два этапа лыжницы преодолевали классическим ходом, последние два - свободным.

«Ожидать можно было что угодно от этой гонки. Конечно, нам хотелось быть на призовом месте. Но честно признаемся: мы предполагали, что трудно будет бороться с норвежками у них дома. Однако результат превзошел все ожидания. Мы понимали, что у нас есть три очень сильных человека: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина. И мы искали четвертого человека, который может бороться наравне с лидерами. Сегодня этот четвертый человек нашелся: Вероника Степанова», - рассказал Турышев.

По его словам, тренерскому штабу пришлось сильно понервничать на протяжении всей эстафеты. Однако результат оказался впечатляющим.

«Понервничать пришлось, потому что был момент, когда норвежка начала уже убегать, шведка была за ней. А Вероника шла на третьей позиции. Тогда, конечно, был момент, когда мы немножко напряглись. Но Вероника почувствовала уверенность в себе. Она обогнала шведку, потом норвежку», - подчеркнул тренер.

По словам тренера, в этот момент тренерский штаб предположил, что российская команда одержит победу, но до самой финишной черты сохранялась интрига.

«Когда уже было очевидно, что Вероника выигрывает, то мы выдохнули», - рассказал Сергей Турышев.

Серебро Лиллехаммера досталось шведской команде, которые отстали от российского квартета на 1,1 секунды. Замкнули тройку лучших норвежки (+1,2). Вторая сборная России завершила гонку на восьмой позиции.