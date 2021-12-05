Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

«Пришлось понервничать»: тренер оценил победу женской сборной РФ по лыжным гонкам впервые за 17 лет

Виктория Ивашечкина
18:46 05.12.2021
Юлия Ступак, Вероника Степанова, Наталья Непряева и Татьяна Сорина пробежали дистанцию за 41 минуту 19 секунд.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Федерико Модика, РИА Новости
Читайте нас на:

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев в интервью «Звезде» прокомментировал победу российских лыжниц впервые за 17 лет на эстафете 4х5 в рамках Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Напомним, в воскресенье, 5 декабря, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Наталья Непряева и Татьяна Сорина пробежали дистанцию за 41 минуту 19 секунд. Первые два этапа лыжницы преодолевали классическим ходом, последние два - свободным.

«Ожидать можно было что угодно от этой гонки. Конечно, нам хотелось быть на призовом месте. Но честно признаемся: мы предполагали, что трудно будет бороться с норвежками у них дома. Однако результат превзошел все ожидания. Мы понимали, что у нас есть три очень сильных человека: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина. И мы искали четвертого человека, который может бороться наравне с лидерами. Сегодня этот четвертый человек нашелся: Вероника Степанова», - рассказал Турышев.

По его словам, тренерскому штабу пришлось сильно понервничать на протяжении всей эстафеты. Однако результат оказался впечатляющим.

«Понервничать пришлось, потому что был момент, когда норвежка начала уже убегать, шведка была за ней. А Вероника шла на третьей позиции. Тогда, конечно, был момент, когда мы немножко напряглись. Но Вероника почувствовала уверенность в себе. Она обогнала шведку, потом норвежку», - подчеркнул тренер.

По словам тренера, в этот момент тренерский штаб предположил, что российская команда одержит победу, но до самой финишной черты сохранялась интрига.

«Когда уже было очевидно, что Вероника выигрывает, то мы выдохнули», - рассказал Сергей Турышев.

Серебро Лиллехаммера досталось шведской команде, которые отстали от российского квартета на 1,1 секунды. Замкнули тройку лучших норвежки (+1,2). Вторая сборная России завершила гонку на восьмой позиции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:37 В стране и мире
Умер создатель «Кинотавра» продюсер Марк Рудинштейн
18:46 Спорт
Видео
«Пришлось понервничать»: тренер оценил победу женской сборной РФ по лыжным гонкам впервые за 17 лет
18:23 В стране и мире
статья
Вопросы без ответов: насколько опасен омикрон-штамм коронавируса
14:58 В стране и мире
Захарова прокомментировала инцидент с самолетом-разведчиком США над Черным морем
09:25 В стране и мире
статья
Энергетический кризис и конфликт в Донбассе: Медведчук объяснил важность диалога между Москвой и Киевом
Популярное
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Ученые назвали нетипичный признак диабета
Видео
«Праздник» на трассе: горящий грузовик с пиротехникой в Казахстане попал на видео
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Названы четыре привычки, которые приводят к развитию рака
Мясников назвал лекарство, от которого можно оглохнуть
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.