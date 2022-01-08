Сноубордист Логинов взял «золото» в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира
Спортсмен победил с результатом 1 минута 14,66 секунды.
© Фото: Александр Кондратюк РИА Новости
Россиянин Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноубордингу в швейцарском Скуоле. Логинов финишировал с результатом 1 минута 14,66 секунды.
Вторым стал немецкий сноубордист Штефан Баумейстер с показателем 1.14,86, тройку лидеров замкнул Ли Сан Хо из Южной Кореи.
Ранее российская спортсменка Анастасия Курочкина завоевала третье место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборднигу в Башкирии. Первое место заняла сноубордитска из Швейцарии.