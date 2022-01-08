Сноубордист Логинов взял «золото» в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира

Россиянин Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноубордингу в швейцарском Скуоле. Логинов финишировал с результатом 1 минута 14,66 секунды.

Вторым стал немецкий сноубордист Штефан Баумейстер с показателем 1.14,86, тройку лидеров замкнул Ли Сан Хо из Южной Кореи.

Ранее российская спортсменка Анастасия Курочкина завоевала третье место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборднигу в Башкирии. Первое место заняла сноубордитска из Швейцарии.