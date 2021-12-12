Россиянка Курочкина взяла бронзу в параллельном слаломе этапа КМ

Российская спортсменка Анастасия Курочкина завоевала третье место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборднигу в местечке Банное в Башкирии. В малом финале ей удалось одолеть немецкую спортсменку Рамону Хофмайстер.

Первое место завоевала спортсменка из Швейцарии. Второе место получила японская сноубордистка Цубаки Мики.

Ранее женская сборная России по биатлону завоевала второе место в эстафете этапа Кубка мира, которых проходит в австрийском Хохфильцене. Спортсменки уступили лидеру гонки - команде Швеции - 29,1 секунды.