Российские биатлонисты выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Сборная России о биатлону одержала победу в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Биатлонисты прошли дистанцию за 41 минуту 37,1 секунды с 12 дополнительными патронами и одним штрафным кругом.

На соревнованиях российскую команду представили Антон Бабиков и Кристина Резцова. «Серебро» этапа Кубка мира взяла сборная Австрии с отставанием в 41,5 секунды, одним кругом и 13 промахами, третьими стали биатлонисты из Украины (+1.03,6; 0 + 12).

Ранее российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Спортсмен прошел дистанцию в десять километров за 27 минут и 0,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.