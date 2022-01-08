Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Российские биатлонисты выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Елизавета Потейчук
18:47 08.01.2022
Антон Бабиков и Кристина Резцова преодолели дистанцию за 41 минуту 37,1 секунды с 12 промахами и одним штрафным кругом.
Российские биатлонисты выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира
© Фото: Kalle Parkkinen, Newspix24, Globallookpress
Читайте нас на:

Сборная России о биатлону одержала победу в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Биатлонисты прошли дистанцию за 41 минуту 37,1 секунды с 12 дополнительными патронами и одним штрафным кругом.

На соревнованиях российскую команду представили Антон Бабиков и Кристина Резцова. «Серебро» этапа Кубка мира взяла сборная Австрии с отставанием в 41,5 секунды, одним кругом и 13 промахами, третьими стали биатлонисты из Украины (+1.03,6; 0 + 12).

Ранее российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Спортсмен прошел дистанцию в десять километров за 27 минут и 0,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:55 В стране и мире
В Тюмени умерли 9 человек от отравления метиловым спиртом
16:11 В стране и мире
Четырехлетняя девочка была убита в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате
15:08 В стране и мире
Видео
Синоптик предупредил о непрерывных снегопадах в Москве в последние праздничные дни
13:51 Армия
ВТА РФ завершила переброску миротвоческих сил Армении в Казахстан
10:50 В стране и мире
СК сообщил об отравлении хлором 11 человек в Башкирии
Популярное
Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает сплотиться вокруг Токаева
В МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану
Видео
Опубликовано видео работы силовиков в Талдыкоргане
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
«Отец казахского хип-хопа» убит мародерами во время протестов в Алма-Ате
Видео
Корреспондент с места рассказал о ситуации в Алма-Ате
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.