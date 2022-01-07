Биатлонист Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Спортсмен прошел дистанцию в десять километров за 27 минут и 0,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Турнир проходит в германском Оберхофе.

Второе место занял француз Эмильен Жаклен с отставанием в 6,5 секунды и двумя промахами, «бронзу» взял норвежец Стурла Легрейд (+15,1; 1).

Ранее сборная России по биатлону стала третьей на Кубке мира. В состав российской команды вошли Александр Логинов, Василий Томшин, Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов.