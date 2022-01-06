Мурашко сообщил о появлении в РФ «незавозных» случаев заражения «омикроном»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках заседания штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни заявил, что случаи заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон» в регионах России зарегистрированы у тех, кто не покидал страну. В условиях распространения нового варианта коронавируса есть необходимость принять предупредительные меры, считает министр.

«Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления "омикрона" у людей, не покидавших пределы нашей страны», - отметил Мурашко.

Также глава Минздрава РФ подчеркнул, что эффективность отечественной вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма во много раз выше, чем у зарубежных препаратов.

«Во многих странах мы сегодня видим взрывной рост заболеваемости новым штаммом - счет идет на сотни тысяч и даже миллионы новых случаев. В этих условиях крайне необходимо активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию», - добавил Мурашко.

Ранее глава Минздрава РФ заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии. Мурашко также сообщил, что по опыту других стран можно сделать вывод, что омикрон-штамм создает большую нагрузку на стационарные отделения.