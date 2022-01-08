Четырехлетняя девочка была убита в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате

Во время массовых беспорядков в Алма-Ате погибла четырехлетняя девочка. Отец девочки рассказал, что она попала под пулю, когда ехала в машине с его братом за продуктами.

«У Айдоса Мельдыхана погибла 4-летняя дочь Коркемай, когда ехала в машине с его родным братом вечером 6 января. В авто были еще двое детей его брата. Они ранены, а ученица 9 класса в реанимации. Коркемай пуля попала в голову, сказал отец», - передает издание Orda.kz.

На данный момент, сообщает издание, в Алматинском морге выстроились очереди из родственников погибших в ходе протестов для опознания тел. Большинство из собравшихся потеряли своих родных 6 января.

Ранее в Алма-Ате погиб ребенок от огнестрельного ранения. О смерти 11-летнего казахстанца сообщила уполномоченный по правам ребенка республики Аружан Саин.