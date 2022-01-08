Постапокалипсис: как выглядит столица Казахстана после нескольких волн погромов

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по погибшим в массовых беспорядках. Таковых, по данным местного МВД, стали 18 сотрудников правоохранительных органов. Еще сотни человек ранены, среди погибших и пострадавших от рук мародеров есть мирные жители, в том числе дети. Предварительная цифра нанесенного бунтующими ущерба - уже более 200 миллионов долларов.

Обстановка в столице Казахстана стала гораздо спокойнее по сравнению с предыдущими днями. Местные жители занимаются своими делами, а с 23 часов вечера до 7 утра действует комендантский час. По всему периметру столицы выставлены 6 блокпостов, военнослужащие и полиция проверяют документы у автомобилистов.

Стратегически важные объекты взяты под охрану. В отдельных регионах продолжаются антитеррористические операции, задержания и ликвидация боевиков. Президент Казахстана дал силовикам команду открывать огонь на поражение без предупреждения. Бандформирования во время беспорядков разграбили оружейные магазины. По неподтвержденной информации, они отступают из города в область.

Ранее пассажирка авиарейса Актау-Москва рассказала, как ей удалось вылететь из Казахстана. По ее словам, в самом городе после волны протестов обстановка сейчас спокойная. Девушка также подтвердила, что билет на самолет ей был куплен заранее.