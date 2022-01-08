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Пассажирка рейса из Актау рассказала, как проходил ее вылет из Казахстана

Елизавета Потейчук
16:48 08.01.2022
Девушка рассказала, что билет на самолет ей удалось купить заранее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пассажирка авиарейса Актау-Москва Карина рассказала «Звезде», что ей удалось вылететь из Казахстана без лишних сложностей. По ее словам, в самом городе после волны протестов обстановка сейчас спокойная. Девушка также подтвердила, что билет на самолет ей был куплен заранее.

Аэропорт казахстанского Актау перестал работать 5 января, тогда были отменены рейсы из Нур-Султана. В ТАСС отмечали, что причину остановки работы воздушной гавани в авиакомпании Air Astana не назвали.

«Проходили мирные митинги с 5 по 6 января. Как только народ добился своего, то есть снижения цены газа, народ пошел по домам», - отметила Карина.

Напомним, что на западе Казахстана в городе Актау жители административного центра Мангистауской области оказались недовольны действиями протестующих, которые перекрыли движение на дорогах. Также отмечалось, на восточном побережье Каспия жители областного центра организовались в группы и потребовали протестующих уйти с дороги.

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