Момент обрушения пешеходного моста в Минске попал на видео

В Белоруссии в центре столицы на улице Немига частично обрушился пешеходный мост. Конструкция рухнула около трех часов ночи, в результате происшествия никто не пострадал.

«Разбирательство по факту обрушения конструкций моста проводит управление Следственного комитета по городу Минску. Подразделения МЧС остаются на месте для оперативного решения вопросов по демонтажу поврежденных конструкций и организации работы Комиссии по чрезвычайным ситуациям», - говорится в сообщении на сайте МЧС Белоруссии.

Видео с обрушением моста опубликовано в социальных сетях. Судя по кадрам, в непосредственной близости от моста, предположительно, находился человек. Ему удалось отбежать от конструкции в момент, когда она рухнула. По информации Мингорисполкома, путепровод был построен в 1962 году, отмечает ТАСС.

Ранее на Украине в центре Харькова на проспекте Гагарина частично обрушилось четырехэтажное здание. Сообщалось, что здание готовилось под снос, оно не использовалось, в нем были размещены офисные помещения.