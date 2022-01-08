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В Алма-Ате ребенок погиб от огнестрельного ранения

Алексей Курильченко
12:21 08.01.2022
Также сообщается о подростке с тяжелыми огнестрельными ранениями.
В Алма-Ате ребенок погиб от огнестрельного ранения
© Фото: Александр Мироглов, РИА Новости
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В Алама-Ате во время беспорядков ребенок погиб от огнестрельного ранения. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка республики Аружан Саин. По ее словам, трагедия произошла 5 января.

«5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», - цитирует «Интерфакс» словам детского омбудсмена.

Также, по ее словам, 7 января в больницу города с тяжелыми огнестрельными ранениями поступил 15-летний подросток. Автомобиль, в котором тот находился, расстреляли боевики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевики совершили как минимум шесть волн нападения на Алма-Ату. По его словам, некоторые боевики, орудующие на массовых антиправительственных акциях в Казахстане, говорили не на казахском языке.

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