В Алма-Ате ребенок погиб от огнестрельного ранения

В Алама-Ате во время беспорядков ребенок погиб от огнестрельного ранения. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка республики Аружан Саин. По ее словам, трагедия произошла 5 января.

«5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», - цитирует «Интерфакс» словам детского омбудсмена.

Также, по ее словам, 7 января в больницу города с тяжелыми огнестрельными ранениями поступил 15-летний подросток. Автомобиль, в котором тот находился, расстреляли боевики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевики совершили как минимум шесть волн нападения на Алма-Ату. По его словам, некоторые боевики, орудующие на массовых антиправительственных акциях в Казахстане, говорили не на казахском языке.