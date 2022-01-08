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Корреспондент «Звезды» рассказал о высадке сил ОДКБ в Алма-Ате с места событий

Константин Исаев
13:41 08.01.2022
В СМИ распространяется информация, что алма-атинский аэропорт захвачен, разграблен и сожжен. Это абсолютная неправда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В аэропорту Алма-Аты из-за мокрого снега с дождем условия для посадки почти на пределе возможности летчиков. Но экипажи военно-транспортной авиации раз за разом успешно сажают самолеты. Сегодня миротворцев стран-участниц ОДКБ принимают сразу два аэропорта. В Алма-Аты приземляются самолеты из России, Армении и Киргизии. Параллельно в соседний Жетиген приземляются контингенты из Таджикистана и Белоруссии. Всего в Казахстане должна быть сформирована объединенная группировка миротворцев из 2,5 тысяч человек с возможностью усиления.

Только алма-атинский аэропорт сегодня принял 15 транспортников Ил-76. На борту, вместе с миротворцами, самая разная техника: БТРы, машины связи, бронеавтомобили «Тигр», специальное оборудование.

Обстановка в Алма-Ате остается крайне непростой. Президент Токаев особо выделяет ситуацию в южной столице Казахстана как наиболее напряженную. В то же время в СМИ распространяется множество заведомо ложных сообщений и якобы свидетельств очевидцев.

Недавно появилась информация, что алма-атинский аэропорт захвачен, разграблен и сожжен. Это абсолютная неправда. Здесь прекратилось гражданское авиасообщение, территория охраняется военными. Но военно-транспортные самолеты продолжают приземляться и, по некоторым данным, с понедельника гражданское сообщение может восстановлено.

В целом, к этому дню ситуация в Казахстане во многих регионах стабилизировалась. Полиции и другим силовым структурам удалось взять под контроль захваченные административные здания. Задача миротворческого контингента стран-участниц ОДКБ - исключительно в охране объектов и консультации казахстанских силовиков. Тем более, что у военных есть опыт действия в подобных ситуациях, накопленный за последнее время.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Кирилл Ховрин

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