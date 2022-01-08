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Синоптик предупредил о непрерывных снегопадах в Москве в последние праздничные дни

Елизавета Потейчук
15:08 08.01.2022
Евгений Тишковец рассказал, что в связи со снегопадами в столичном регионе возможны сбои авиасообщения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Последний выходной день в период новогодних праздников отличится резким ухудшением погоды, так как в страну придет активный атмосферный фронт, связанный с «балканской депрессией» и столкновением влажного и теплого средиземноморского воздуха. Это спровоцирует образование мощных снеговых туч, которые настигнут брянщину и смоленщину, заявил в беседе со «Звездой» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве снежное ненастье ожидается во второй половине дня, ближе к вечеру. Небольшой снег начнется после полудня, скорее всего, часов с 15, но самые сильные и непрерывные снегопады пройдут в период с 18 часов 9 января до 6 часов утра 10 января, когда видимость время от времени будет ухудшаться до 1-3 километров», - отметил синоптик.

Более того, Тишковец допустил сбои в авиасообщении в связи с сильными снегопадами, а также указал на сложную ситуацию на дорогах. Специалист уточнил, что за сутки с 9 на 10 января прогнозируются до 8-13 миллиметров осадков или 25-30% месячной нормы их выпадения. Такое значение близко к суточному рекорду 1960 года, отметил Тишковец.

«В результате стихии сугробы в столице вырастут до 28-33-36 сантиметров, а это, между прочим, на целых десять сантиметров больше нормы. На дорогах образуются снежные заносы и накаты. Если говорить в общем, то за первую декаду января с опережением климатического графика выпадет чуть более половины месячной нормы осадков», - резюмировал специалист.

Ранее москвичей предупредили о 20-градусных морозах. Синоптики сообщают о понижении температуры в субботу, 8 января, до 5-7 градусов ниже нулевой отметки.

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