Москвичам рассказали о 20-градусных морозах

В Москве в предстоящие субботу, воскресенье, понедельник, вторник и среду ожидаются морозы. Синоптики сообщают о понижении температуры в субботу, 8 января, до 5-7 градусов ниже нулевой отметки. В ночное время температура опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит порядка 10 м/с.

Температура воздуха днем 9 и 10 января будет колебаться от 5 до 7 градусов холода. Во вторник, 11 января, еще немного похолодает. Температура воздуха опустится от 7 до 12 градусов. Ветер утихнет до 8 м/с. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

В среду днем, 12 января, мороз усилится: температура воздуха может составить порядка 15 градусов ниже нуля, в ночное время - около 20 градусов.

Ранее синоптик Елена Волосюк рассказала «Звезде», что Москву накроет сильный снегопад, сопровождаемый потеплением. Она сообщила, что мощный скандинавский циклон принесет снегопад, который набирает силу за счет другого циклона - Аннетт.