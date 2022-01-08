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Новая версия зенитного комплекса «Панцирь-СМ» появится в 2022 году

12:56 08.01.2022
Также идет разработка замены зенитной установки «Шилка» - комплекса «Деривация-ПВО».
Новая версия зенитного комплекса «Панцирь-СМ» появится в 2022 году
© Фото: Минобороны РФ
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В 2022 году в интересах войсковой противовоздушной обороны планируется завершение работ по созданию перспективных средств вооружения «Деривация-ПВО», «Панцирь-СМ-СВ» и «Тайфун-ПВО».

Для Сухопутных войск разрабатывается модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ-СВ» на гусеничном шасси. Комплекс будет иметь два типа зенитных управляемых ракет и обладать увеличенной зоной поражения.

На замену зенитной самоходной установки «Шилка» и спаренных зенитных установок ЗУ-23 разрабатывается перспективный мобильный зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики и многофункциональным снарядом с дистанционным подрывом возле цели, позволяющий поражать небольшие БПЛА.

В следующем году планируется завершить разработку боевой машины отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО. В состав вооружения боевых машин могут входить как существующие ПЗРК «Игла», «Игла-С» и «Верба», так и ПЗРК нового поколения «Метка».

Ведется разработка ЗРК «Птицелов», применяющего два типа ракет с разными методами наведения - самонаводящаяся по тепловому излучению цели и наводимая по лазерному лучу. Комплекс предназначен для действий непосредственно на переднем крае.

В 2022 году в Республике Хакасия будет сформирован зенитный ракетный полк, вооруженный зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Боевое дежурство по противовоздушной обороне региона будет нести личный состав воинской части.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Вадим Михеев

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