Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает сплотиться вокруг Токаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся в данный момент в столице страны, призвал ее жителей сплотиться вокруг действующего лидера Касым-Жомарта Токаева. По его словам, это необходимо для преодоления активной фазы развившегося кризиса и обеспечения дальнейшей целостности Казахстана.

«Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Касым-Жомартом Токаевым», - сообщает представитель Назарбаева в Twitter.

Ранее Токаев объявил о начале работы контингента ОДКБ и отправке местных силовиков в Алма-Ату. Также президент дал конкретные поручения по обеспечению слаженной работы ведомств с целью скорейшей стабилизации ситуации.