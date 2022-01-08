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«О нем ходит много легенд»: эксперт о задержанном экс-главе КНБ Казахстана

Алексей Курильченко
11:15 08.01.2022
По словам Андрея Грозина, у Карима Масимова было много недоброжелателей, которые распространяли о нем различные слухи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости
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Заведующий отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ РАН Андрей Грозин в беседе со «Звездой» рассказал детали биографии бывшего главы КНБ Казахстана Карима Масимова. По словам эксперта, у него была успешная политическая карьера - особенно при президенте Назарбаеве. Однако у Масимова есть множество недоброжелателей, распространяющих различные слухи.

«Карим Масимов многими экспертами назвался "человеком номер два" в Казахстане до ухода с поста президента Нурсултана Назарбаева. Человек с богатой биографией, но о нем известно довольно мало. Якобы он учился в Высшей школе КГБ в Минске - сам он эти слухи не подтверждает. До прихода в политику много занимался бизнесом», - сказал эксперт.

Масимов единственный в истории Казахстана дважды занимал должность премьер-министра и недолгое время был управляющим делами президента. Грозин характеризует его как очень близкого к Назарбаеву.

«Когда он пришел на пост главы КНБ, наблюдатели сказали, что это странное назначение, другие считали его вполне логичным. Человек очень амбициозный, но тщательно скрывавший это. Недоброжелатели Масимова назвали его в разное время агентом Кремля, Госдепа, МИ-6 и так далее. В отличие от многих других высших чинов, это человек, о котором ходит много легенд», - отметил эксперт.

Ранее Масимов был задержан в Казахстане по подозрению в государственной измене. Он и еще несколько человек были доставлены в изолятор.

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