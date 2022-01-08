Токаев объявил о начале работы контингента ОДКБ и отправке местных силовиков в Алма-Ату

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приступившие к выполнению своей работы в стране представители миротворческого контингента ОДКБ оказали значимую помощь местным правоохранителям. В частности, прибытие миротворцев в Нур-Султан поспособствовало отправке казахстанских силовиков в Алма-Аты для проведения антитеррористической операции.

«Исполнение охранных функций подразделениями объединенного миротворческого контингента ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Аты», - сообщает пресс-служба Токаева.

Глава казахстанского государства также дал конкретные поручения по обеспечению слаженной работы ведомств с целью скорейшей стабилизации ситуации.

Ранее в ходе спецоперации в казахстанском Таразе ликвидировали шесть боевиков. При этом пострадавших среди гражданского населения нет. Обстановка в регионе оценивается как спокойная.