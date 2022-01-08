В стране и мире Столтенберг: НАТО оказывает поддержку Украине Марина Крижановская Генсек Североатлантического Альянса отметил, что «все понимают, что Украина увеличивает свои способности защищать себя». © Фото: MinistryofDefence.UA Facebook Читайте нас на: Генеральный секретарь Организации Североатлантического Договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что организация продолжит оказывать украинскому государству поддержку, учитывая тот факт, что Украина не является союзником и членом альянса. Об этом Генсек НАТО сообщил на пресс-конференции по результатам переговоров глав министерств иностранных дел стран-членов НАТО. «Украина - суверенное государство, которое имеет право защищать себя. И когда есть угроза, то все понимают, что Украина увеличивает свои способности защищать себя. Мы не только политическую поддержку оказываем, но и практическую, помогая модернизировать войска, тренируя, предоставляя оборудование», - сказал Столтенберг. Ранее украинский министр иностранных дел Кулеба сообщил о своем разговоре с американским госсекретарем Блинкеном. Сообщается, что стороны подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах и обсудили двустороннюю повестку дня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика