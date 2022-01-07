Глава МИД Украины сообщил, что согласовал с Блинкеном позиции в преддверии переговоров с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили свои позиции перед переговорами с Россией. Кулеба отметил, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

«Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня», - написал глава украинского МИД в своем Twitter.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что Блинкен позвонил ему по итогам встречи глав МИД стран НАТО и сообщил, что в альянсе «царит солидарность с Украиной».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен быть готов к «провалу дипломатии» в переговорах с РФ. Также, по его словам, НАТО периодически оценивает необходимость усиления присутствия собственных сил в Восточной Европе.