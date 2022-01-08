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Блинкен заявил о поддержке реализации Минских соглашений со стороны США

Алиса Кононенко
00:58 08.01.2022
По словам госсекретаря США, это единственный путь к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Блинкен заявил о поддержке реализации Минских соглашений со стороны США
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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США в полном объеме готовы содействовать реализации Минских соглашений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Путь к преодолению разногласий на востоке Украины, в Донбассе лежит через Минские соглашения, и мы остаемся полностью готовы попытаться содействовать их имплементации», - цитирует РИА Новости слова Блинкена, сказанные на пресс-конференции.

При этом госсекретарь США добавил, что Киев уже выполнил, или находится на стадии выполнения, большей части требований, предписанных договоренностями.

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что попытки приписать Москве некие обязательства по Минским соглашениям загоняют ситуацию на юго-востоке Украины в тупик, и выразили надежду на то, что США окажут влияние на Киев в вопросе соблюдения этих договоренностей.  

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