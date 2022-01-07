Путин посетил рождественское богослужение в храме в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин встречает Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа. Церковь находится на территории его подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

В прошлом году российский лидер присутствовал на богослужении в церкви Николы на Липне в Новгородской области.

В 2020 году глава государства встречал Рождество в Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе. Там же Путин провел ночь на 7 января и за год до этого.

Ранее в стенах Главного храма Вооруженных Сил России началось рождественское богослужение.«Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.