Газовый баллон взорвался в жилом доме в Дзержинске

В одноэтажном жилом доме в городе Дзержинске Нижегородской области взорвался газовый баллон. В результате инцидента пострадал один человек. В квартире обрушились перегородка и несущая стена. Общая площадь разрушений составила 10 квадратных метров.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара 1 "Бис". Произошел взрыв газового баллона (объем 5 литров) без последующего горения. В результате происшествия погибших нет, пострадал один человек», - цитирует РИА Новости сообщение регионального МЧС.

Ранее в девятиэтажном жилом доме в Каспийске произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате инцидента есть пострадавшие, они были госпитализированы в ожоговый центр в Махачкале. Взрыв выбил в здании окна и двери.