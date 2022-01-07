Власти Казахстана заявили о снайперах на стороне террористов

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что на стороне террористов действуют снайперы, вооруженные специальными винтовками. По словам представителя, главной целью террористов является уничтожение сотрудников правопорядка, уничтожение камер и средств связи.

Как заявил Абаев в эфире телеканала «Хабар 24», захватчики действовали профессионально и несколько раз пытались выйти в прямой эфир. Предположительно, боевиками используется собственная связь.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что на центральной площади Алма-Аты началась интенсивная перестрелка. Предположительно правоохранители ведут перестрелку с бандитами, которые забаррикадировались в здании одного из телеканалов.