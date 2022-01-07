Власти Казахстана заявили о снайперах на стороне террористов
Боевики несколько раз пытались выйти в прямой эфир.
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Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что на стороне террористов действуют снайперы, вооруженные специальными винтовками. По словам представителя, главной целью террористов является уничтожение сотрудников правопорядка, уничтожение камер и средств связи.
Как заявил Абаев в эфире телеканала «Хабар 24», захватчики действовали профессионально и несколько раз пытались выйти в прямой эфир. Предположительно, боевиками используется собственная связь.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что на центральной площади Алма-Аты началась интенсивная перестрелка. Предположительно правоохранители ведут перестрелку с бандитами, которые забаррикадировались в здании одного из телеканалов.