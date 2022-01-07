В центре Алма-Аты началась перестрелка

На центральной площади Алма-Аты началась интенсивная перестрелка. До этого на площади наблюдался период относительной тишины.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, предположительно правоохранители ведут перестрелку с бандитами, которые забаррикадировались в здании одного из телеканалов.

Ранее правоохранители Алма-Аты сообщили о продолжении операции по зачистке города от бандитов. Также осуществляется охрана общественного порядка и объектов стратегического значения.