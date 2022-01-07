Главред телеканала «Мир» опроверг сообщение о захвате офиса в Алма-Аты

Главных редактор телеканала «Мир» в Казахстане опроверг поступившую в СМИ информацию о захвате сегодня протестующими офиса канала. По его словам, захват происходил только два дня назвал.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «Хабар 24», участники беспорядков якобы забаррикадировались в здании. Также сообщается о якобы жертвах - утверждалось, что тела погибших лежали в центре города.

Ранее СМИ сообщили о гибели водителя съемочной группы телеканала «Алматы». Он умер при стрельбе у городской резиденции президента Казахстана в Алма-Аты.