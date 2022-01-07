МЧС опубликовало видео операции по спасению сноубордистов в Бурятии

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия опубликовало видео спасательной операции, организованной после схода лавины в горах Тункинского района в местности «Пик Дружбы». В результате происшествия погиб один из трех человек, еще один пострадал.

«Ранним утром 7 января для эвакуации пострадавшего в Тункинский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России из города Иркутск со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и врачами ТЦМК на борту. Пострадавший и тело погибшего доставлены в город Иркутск. Третий участник группы возвращается со спасателями в пешем порядке», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

К поисково-спасательным работам было привлечено 36 человек и четыре единицы техники.

О сходе лавины сообщили 6 января. Пострадавших обнаружили на высоте 2100 метров.