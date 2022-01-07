Токаев: конституционный порядок в регионах Казахстана в основном восстановлен

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что конституционный порядок в регионах Казахстана «в основном восстановлен». Местные органы власти контролируют ситуацию. Об этом глава государства заявил по итогам заседания контртеррористического штаба.

«Началась операция "антитеррор". Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию», - цитирует президента пресс-служба.

Ранее Токаев заявил, что банды, которые активизировались в ходе антиправительственных митингов, прошли подготовку за рубежом. Кроме того, Токаев назвал происходящее в стране подрывом целостности государства и нападением на граждан.