В стране и мире Посол Украины в ФРГ упрекнул Европу в забывчивости Алиса Кононенко По мнению дипломата, в Европе забыли о стремлении Киева в ЕС. © Фото: Mykola Tys Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: ФРГ и Европа слишком быстро позабыли о желании Киева получить членство в Евросоюзе, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. «Что касается Евросоюза, это требование и желание со времен "майдана", тогда выступали не только против Януковича, но, прежде всего, за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии», - сказал Мельник в эфире радиостанции WDR. При этом украинский дипломат выразил надежду на новое правительство Германии. «Мы надеемся, что новое федеральное правительство будет действовать совсем иначе, чем предыдущее. Порочный круг должен быть разорван», - заявил посол. Также он призвал Брюссель принимать «более смелые решения» в вопросе предоставления Киеву перспектив членства в ЕС и НАТО. Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность организации вследствие обострения ситуации вокруг Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика