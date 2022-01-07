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Посол Украины в ФРГ упрекнул Европу в забывчивости

Алиса Кононенко
06:03 07.01.2022
По мнению дипломата, в Европе забыли о стремлении Киева в ЕС.
Посол Украины в ФРГ упрекнул Европу в забывчивости
© Фото: Mykola Tys Keystone Press Agency Globallookpress
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ФРГ и Европа слишком быстро позабыли о желании Киева получить членство в Евросоюзе, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Что касается Евросоюза, это требование и желание со времен "майдана", тогда выступали не только против Януковича, но, прежде всего, за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии», - сказал Мельник в эфире радиостанции WDR

При этом украинский дипломат выразил надежду на новое правительство Германии.   

«Мы надеемся, что новое федеральное правительство будет действовать совсем иначе, чем предыдущее. Порочный круг должен быть разорван», - заявил посол.

Также он призвал Брюссель принимать «более смелые решения» в вопросе предоставления Киеву перспектив членства  в ЕС и НАТО.

Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность организации вследствие обострения ситуации вокруг Украины.  

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