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ООН надеется на недопущение начала военных действий из-за Украины

Марина Крижановская
01:57 05.01.2022
Организация также приветствует любые контакты и сохранение диалога на различных уровнях.
ООН надеется на недопущение начала военных действий из-за Украины
© Фото: pexels.com
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Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность организации вследствие обострения ситуации вокруг Украины. Сообщается, что Организация Объединенных Наций сохраняет надежду на продолжение диалога и недопустимость начала военных действий.

«Мы очень обеспокоены данной ситуацией. Мы приветствуем контакты на различных уровнях, в том числе на высшем, и надеемся, что такие контакты будут продолжаться, даже если напряженность сохранится», - цитирует ТАСС представителя ООН.

Дюжаррик во время брифинга сообщил, что ООН надеется на продолжение диалога.

«Мы не хотели бы видеть никаких враждебных военных действий вокруг Украины, откуда бы они ни исходили», - сообщил он.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что он «созвал заседание совета Россия - НАТО на 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, особенно ситуацию на и вокруг Украины <...>».

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