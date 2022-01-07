Гинцбург: подросткам после вакцинации от COVID-19 следует избегать тяжелых нагрузок

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что после вакцинации в первые дни нужно избегать тяжелых физических нагрузок. Эта рекомендация относится как ко взрослым, так и к подросткам.

«Рекомендации для подростков такие же, что и для взрослых, - не допускать больших физических нагрузок в первые один-два дня после вакцинации. Пожалеть себя и немного больше дать энергии иммунной системе. Больше отдыхать и все», - приводит ТАСС пожелания Гинцбурга вакцинировавшимся.

Ранее директор Центра им. Гамалеи сообщал, когда будут доступны назальная и детская вакцины от COVID-19. Он отметил, что детская вакцинация будет добровольной.