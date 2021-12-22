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Россияне рассказали о главных событиях 2021 года в их городах

Марина Крижановская
05:50 22.12.2021
Большинство россиян отметили строительство и благоустройство дорог ключевым событием в жизни их города.
Россияне рассказали о главных событиях 2021 года в их городах
© Фото: Aleksey Bychkov Global Look Press
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Уходящий 2021 год жители российских городов запомнили по-разному. Но некоторые события россияне запомнили в их городе особенно ярко. Так, был проведен опрос среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга (около 1500 человек), Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары и Саратова, Ульяновска, Уфы, Челябинска (по 500 человек).

Респонденты ответили на вопрос: «Какое событие, кроме эпидемии коронавируса, произошедшее в вашем городе в 2021 году, вы считаете самым значимым?»

Повсеместное введение QR-кодов из-за коронавируса хоть и вызвало большой резонанс в российском обществе, но не стало самым значимым событием в жизни россиян. Так, меньше всего среди событий года QR-коды называли в Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Саратове, Ульяновске и Уфе.

«Аналогично с вакцинацией: важным событием ее назвали по 5% респондентов в Нижнем Новгороде, Самаре и Саратове, по 6% — в Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске», - сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы.

Наиболее ярким событием в памяти москвичей стали выборы в Госдуму, довыборы в Мосгордуму и электронное голосование, вакцинация, политические события и прочее.

Петербуржцам запомнились праздничные мероприятия (Алые паруса, 200-летие Ф.М. Достоевского, День ВМФ и другие), спортивные мероприятия (Евро-2020, Лига Чемпионов, победа футбольного клуба «Зенит» в чемпионате России), выборы в Госдуму и в Законодательное Собрание.

Иркутяне запомнили строительство и ремонт дорог, природные катаклизмы: наводнение, подтопление, землетрясение, а также введение QR-кодов.

Новосибирцы среди главных событий 2021 года в жизни их города назвали строительство и ремонт дорог, спорт (подготовка к молодежному Чемпионату мира по хоккею в 2023 году, строительство ледовой арены, Олимпиада в Токио), благоустройство города.

Благоустройство города, строительство и ремонт дорог, выборы в Госдуму одинаково было отмечено в таких городах как Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Челябинск, Волгоград и других городах России.

Опрос был проведен с 1 по 18 декабря среди экономически активного населения старше 18 лет в указанных городах.

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