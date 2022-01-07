В стране и мире Опубликовано видео с места жесткой посадки вертолета в Башкирии Алиса Кононенко Ранее сообщалось об одном погибшем и двух раненых. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: МЧС РФ опубликовало кадры с места жесткой посадки частного вертолета в Башкирии. Спасатели продолжают обследовать место происшествия. © МЧС РФ По предварительным данным Следственного комитета, вечером шестого января вертолет марки AS 350 с бортовым номером RA-07219 совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое госпитализированы с травмами. СК проводит проверку, следователи выясняют все обстоятельства происшествия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика