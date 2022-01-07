В СК сообщили о гибели человека при крушении вертолета в Башкирии

Один человек погиб и двое получили травмы при крушении частного вертолета в Башкирии, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управления на транспорте СК РФ.

«Частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа - с. Павловка. На борту находилось три человека, два из них травмированы, один погиб», - говорится на официальном сайте ведомства.

По предварительным данным вечером шестого января вертолет марки AS 350 с бортовым номером RA-07219 совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан.

Сообщается, что СК проводит проверку, следователи выясняют все обстоятельства происшествия.