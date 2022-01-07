Черчесов объявил себя «демократичным диктатором»

Главный тренер венгерского клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов рассказал, как намерен выстроить свою дальнейшую работу в новой команде.

«Если бы мне пришлось описать себя одним словом, я бы назвал себя демократичным диктатором», - цитирует Черчесова RT со ссылкой на венгерские СМИ.

По словам тренера, в его команде не может быть анархии или демократии и всем ее членам необходимо придерживаться строгих правил, работать в соответствии с планом каждый день и быть дисциплинированными.

Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала мирового футбольного первенства 2018 года, однако на чемпионате Европы - 2020 игроки не смогли выйти в плей-офф турнира и заняли последнее место в группе.