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Синоптик предупредила о сильном снегопаде в Москве

Алексей Курильченко
10:10 05.01.2022
Мощный скандинавский циклон, который принесет снегопад, набирает силу за счет другого циклона - Аннетт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Москву 5 января накроет сильный снегопад, сопровождаемый потеплением. Об этом «Звезде» рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Западная половина европейской части России попала под влияние обширного скандинавского циклона, который набирает силу за счет менее крупного циклона Аннетт, быстро движущемуся по странам восточной Европы. Сегодня, в ближайшие часы, совместная облачная система "накроет" территорию столичного региона. В полуденные часы нас ждет существенное ухудшение погоды. С 14 до 17 часов погода обещает быть сложной, с ухудшением видимости и метелью», - рассказала синоптик.

При этом из-за воздействия теплого атмосферного фронта температура в Москве поднимется до -2 градусов, а ночью вплотную приблизится к нулю. На следующий день температура даже может достигнуть слабого плюса. Эти изменения будут сопровождаться низким атмосферным давлением.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 5 января, в среду, в Москве не стоит ожидать привычных морозов. На смену им придут оттепель, гололедица и усиление ветра до 15 метров в секунду.

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