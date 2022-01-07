В Воронежской области на участке трассы М-4 «Дон» образовался затор из фур

В Воронеже на 719 км трассы М-4 «Дон» между поворотом на Дерезовку и Осетровку Верхнемамонского района парализовало движение из-за обледенения дороги. Очевидцы сообщают, что большегрузные автомобили не могут подняться в гору.

Как информирует РИА Воронеж, легковым автомобилям удалось проехать по одной полосе только спустя полчаса ожидания - грузовики сдвинулись вправо. Отмечается, что дорожные службы принимают необходимые меры в связи с происшествием.

Ранее в Тульской области на федеральной дороге М-4 «Дон» полностью восстановили движение после столкновения порядка 120 транспортных средств за сутки. По предварительным данным, в результате массовых ДТП пострадали пятеро детей и 16 взрослых.