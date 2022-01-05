Движение на трассе М-4 «Дон» в Тульской области восстановлено

В Тульской области на федеральной дороге М-4 «Дон» полностью восстановили движение после столкновения порядка 120 транспортных средств за сутки.

«Движение на М-4 в Тульской области открыто и в сторону Москвы. Теперь вся дорога работает», - сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Автодор».

В экстренных службах агентству сообщили, что число пострадавших в авариях возросло до 15. Отмечается, что тяжелых травм ни у кого из людей нет.

Ранее были опубликованы кадры с места столкновения свыше 40 машин под Тулой. В результате ДТП пострадали 11 человек, двое из которых - дети. Как уточнили в МЧС, в месте аварии образовался затор в сторону Москвы, тогда движение не было остановлено. Всего за сутки на пяти участках трассы М-4 «Дон» в Тульской области из-за непогоды столкнулись 118 транспортных средств.