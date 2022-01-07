Крупный пожар на складе в Химках удалось потушить

Пожар, который охватил склад в подмосковных Химках на площади 2800 квадратных метров, потушен. Напомним, что возгорание на этой площади ранее сотрудникам экстренных служб удалось локализовать.

«21.52 ликвидация открытого горения», - отмечается на сайте подмосковного МЧС.

На момент прибытия первых спасателей складское помещение горело на площади 2000 «квадратов». По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате возгорания зафиксировано не было. Для тушения пожара привлекались 69 человек и 20 единиц техники.