В стране и мире Площадь пожара на складе в Химках достигла 2700 квадратов Елизавета Потейчук Для тушения пожара в здании привлечено 69 человек и 20 единиц техники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ по Московской области Читайте нас на: В подмосковных Химках площадь возгорания на складе увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров. Отмечается, что огонь перекинулся на соседнее здание. «По состоянию на 16.30 - площадь горения составляет 2700 кв.м., увеличение на 400 кв.м. (склад автоэмали). По предварительной информации погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении на сайте подмосковного МЧС. Напомним, что ранее площадь пожара нежилого здания в Химках составляла 2000 квадратов. На данный момент для тушения возгорания привлечены 69 человек и 20 единиц техники. Как ранее отмечали в МЧС, внутри находятся: склад с продуктами питания, магазин лакокрасочных материалов и складское помещение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика